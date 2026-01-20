Премьер Бельгии: США более нельзя считать союзником Европы

Барт Де Вевер считает, что изменение поведения Соединенных Штатов не связано со сменой президента

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. США более нельзя рассматривать в качестве союзника Европы. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, выступая на дискуссионной сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

Отвечая на вопрос, можно ли считать США надежным союзником Европы, он ответил: "К сожалению, нет. Я был бы рад подтвердить, что они являются союзником Европы, но тогда они должны вести себя, как союзник.

"На последнем заседании коалиции желающих в Париже американская делегация начала свое вступительное заявление со слов "Мы здесь не для того, чтобы принимать сторону в конфликте". И меня это потрясло. Я вырос в 1980-е, когда Запад боролся за что-то: суверенитет народов, демократию, свободу, - заявил он. - А теперь на встрече "коалиции желающих" в поддержку Украины США просто заявляют, что не будут выбирать сторону демократических союзных стран <...>".

Отвечая на вопрос о том, реальна ли, по его мнению, российская угроза, он сказал: "Она невелика, если Запад един, но мы более не едины, и Россия это видит".

"Изменение поведения Америки, это не смена президента, это структурное изменение, это надолго", - сказал Де Вевер. "И если в результате атлантизм умрет, то с ним умрет и глобализация! <...> "Поэтому Европа должна проснуться, Европа должна перевооружиться, Европа должна вепонизировать наш рынок, и Европа должна искать новые альянсы, не разрушая старые, конечно, мы можем даже говорить с Китаем", - заключил Де Вевер.