Минобороны Сирии объявило о прекращении огня на северо-востоке страны

Оно будет действовать четыре дня

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 20 января. /ТАСС/. Минобороны в переходном правительстве Сирии объявило о введении режима прекращения огня на северо-востоке страны в связи с новым соглашением с курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС).

Согласно заявлению ведомства, оно вступает в силу с 20:00 по местному времени (совпадает с мск) 20 января". "Данное решение будет оставаться в силе в течение четырех дней в соответствии с договоренностями, объявленными сирийским правительством и СДС".