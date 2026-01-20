США не намерены поддерживать долгосрочное военное присутствие в Сирии

Для Вашингтона приоритетом является разгром остатков ИГ, заявил американский посол в Турции и спецпредставитель по Сирии Том Баррак

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация больше не считает, что курдская коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) должна играть ключевую роль в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в арабской республике, США не стремятся к поддержанию военного присутствия в стране на долгосрочной основе. Об этом заявил американский посол в Турции и спецпредставитель по Сирии Том Баррак.

"США не заинтересованы в долгосрочном военном присутствии, для них приоритетом является разгром остатков ИГ, поддержка примирения и укрепление национального единства без одобрения сепаратизма или федерализма", - отметил он в X.

Баррак добавил, что изменение ситуации в Сирии повлияло на "обоснования партнерства между США и СДС". По словам спецпредставителя, "первоначальное предназначение СДС быть основной силой в борьбе с ИГ на земле по большей части утратило актуальность, поскольку Дамаск теперь готов и способен взять на себя обязательства по поддержанию безопасности".

Он также выразил уверенность в том, что при временном президенте Сирии Ахмеде аш-Шараа "для курдов открылась самая лучшая возможность". По словам Баррака, у них "появилась возможность для полной интеграции в единое сирийское государство с гражданскими правами, защитой культуры и участием в политике". Баррак заверил, что США содействуют реализации касающихся этого договоренностей между СДС и Дамаском.

Как сообщил ранее телеканал Al Hadath, переходное правительство Сирии объявило о новых условиях соглашения, предложенных СДС по вопросу интеграции их силовых структур в Минобороны и МВД арабской республики. Согласно новым условиям, СДС будет предоставлено "четыре дня для консультаций по разработке детального плана практической интеграции".

19 января вооруженные силы переходного правительства Сирии начали разворачивать свои подразделения на северо-востоке страны в соответствии с соглашением о перемирии с курдской коалицией. Подписанный аш-Шараа документ предусматривает, что провинции Дейр-эз-Зор и Ракка перейдут под полный контроль временного правительства республики. Все созданные курдами в провинции Хасеке гражданские учреждения будут включены в состав сирийского государства. Сирийская армия будет обеспечивать безопасность всех пограничных переходов и нефтегазовых месторождений в регионе.