TWZ: ВВС Дании отправит Украине часть истребителей F-16

Королевские военно-воздушные силы официально вывели из эксплуатации американские истребители

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Королевские военно-воздушные силы Дании официально вывели из эксплуатации американские истребители F-16, оставшиеся самолеты будут отправлены Украине и Аргентине. Об этом в понедельник, 19 января, сообщил портал The War Zone (TWZ).

По его информации, 18 января на авиабазе Скридструп три истребителя F-16 поднялись в воздух для последнего группового полета в рамках официального пребывания в составе Королевских ВВС Дании.

"Несмотря на множество миссий и бесчисленные полеты, самолеты все еще находятся в таком хорошем состоянии, что нет необходимости их списывать", - приводит портал заявление датских ВВС. По данным TWZ, часть самолетов была продана Украине и Аргентине.