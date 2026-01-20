Карни: коллективный Запад ушел в прошлое и не вернется

До настоящего времени западные государства считали, что географическое положение и членство в альянсах автоматически предоставляют "экономическое процветание и безопасность", отметил премьер Канады

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Канада считает, что прежний коллективный Запад ушел в прошлое и не вернется. Об этом заявил канадский премьер-министр Марк Карни, комментируя внешнюю политику Соединенных Штатов.

"У нас есть осознание происходящего и решимость действовать соответствующим образом. Мы понимаем, что нынешний разрыв требует большего, чем адаптация. Он требует честного взгляда на существующий мир <...>. Мы знаем, что старый порядок не вернется. Нам не следует его оплакивать. Ностальгия - это не стратегия", - сказал канадский премьер, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария).

Как напомнил Карни, до настоящего времени западные государства исходили из того, что географическое положение и членство в созданных ими альянсах автоматически предоставляют "экономическое процветание и безопасность". "Этот посыл более не действителен", - признал глава правительства Канады.

"Я бы также сказал, что великие державы сейчас могут себе позволить действовать в одиночку. У них есть для этого [соответствующий] размер рынка, военный потенциал и рычаги влияния, чтобы диктовать условия. У срединных держав - нет", - отметил Карни.

"Но, когда мы ведем переговоры с гегемоном в двустороннем формате, мы ведем переговоры с позиции слабости. Мы принимаем то, что предлагают. Мы конкурируем друг с другом за то, чтобы быть самыми услужливыми", - убежден премьер. Он подчеркнул, что "это не суверенитет". "Это видимость суверенитета при согласии со своим подчиненным положением", - повторил Карни. С его точки зрения, "в мире, характеризующемся конкуренцией великих держав, у находящихся между ними стран есть выбор между тем, чтобы конкурировать друг с другом за благосклонность, и тем, чтобы объединить силы и создать третий путь и обзавестись влиянием". "Срединные державы" должны "действовать сообща", полагает премьер. "Потому что если мы не присутствуем за столом, то фигурируем в меню", - добавил он.