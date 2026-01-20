Алиев: мир между Баку и Ереваном приводит к зарождению сотрудничества

Критически важные грузы, нефтепродукты уже транспортируются в Армению, отметил президент Азербайджана

Редакция сайта ТАСС

БАКУ, 20 января. /ТАСС/. Выгоды мира между Азербайджаном и Арменией проявляются в зарождении сотрудничества двух стран. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании "Определение экономической идентичности Евразии" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Когда мы [Азербайджан и Армения] обрели независимость в 1991 году, мы уже находились в состоянии военного противостояния. Сегодня же выгоды мира проявляются в зарождении сотрудничества. Во-первых, критически важные грузы из Азербайджана, нефтепродукты уже транспортируются в Армению, что само по себе способствует снижению цен. Еще два-три года назад это было абсолютно невообразимо, но сегодня это реальность. И я думаю, что ничто не может помешать этому процессу", - сказал Алиев.

По его словам, "обе стороны должны больше демонстрировать результаты мирного сосуществования, чтобы мы могли также засвидетельствовать полную поддержку наших обществ в этом процессе". "Но я очень оптимистичен, потому что достигнутое нами действительно приносит огромную пользу как Армении и Азербайджану, так и Южному Кавказу и служит примером того, как страны, которые находились в очень враждебных отношениях друг с другом, теперь переходят к этапу сотрудничества", - подчеркнул азербайджанский лидер.

Алиев отметил, что достигнутые в Вашингтоне в августе прошлого года договоренности теперь воплощаются в практические результаты. "Мы не только живем в мире всего 5-6 месяцев, но и наслаждаемся этой ситуацией, ни Армения, ни Азербайджан, будучи независимыми государствами, никогда не жили в мире", - отметил глава государства.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".