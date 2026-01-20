Трамп считает, что не позволил НАТО оказаться на "свалке истории"

Президент США считает себя спасителем Североатлантического альянса

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что благодаря ему Североатлантический альянс не оказался на "свалке истории".

"Ни один человек, ни один президент не сделал для НАТО столько, сколько сделал президент Дональд Трамп, - написал американский лидер в Truth Social. - Если бы я не пришел, НАТО сейчас уже не было бы!!! Она была бы на свалке истории. Это грустно, но это правда".

Трамп неоднократно заявлял, что считает себя спасителем Североатлантического альянса. Ранее представители ряда европейских стран из числа союзников Вашингтона по НАТО заявили, что высказывания Трампа о планах присоединения Гренландии к США дестабилизируют альянс и угрожают его существованию.

Трамп 17 января в Truth Social написал, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, американский лидер фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор об обороне Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство защищать остров от возможной агрессии.