Зеленский: более 1 млн потребителей в Киеве остаются без электричества

Владимир Зеленский заявил, что ждет от чиновников предложений по перестройке работы, направленной на поддержку населения и бизнеса
Редакция сайта ТАСС
17:59

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более миллиона потребителей в украинской столице остаются без электроснабжения. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Только в Киеве по состоянию на вечер более миллиона потребителей без электричества. Значительное количество домов без тепла - более 4 тыс. многоквартирных домов", - сообщил Зеленский в обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Он отметил, что ждет от чиновников предложений по перестройке работы, направленной на поддержку населения и бизнеса. По его словам, нужна максимальная координация с бизнесом - как перераспределить генерацию, имеющееся потребление так, чтобы была ощутима стабилизация ситуации, дополнительные необходимые программы поддержки. Как ранее отмечал мэр Киева Виталий Кличко, население города составляет 3,6 млн человек. 

