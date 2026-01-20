FT: правительство Британии не решило, кого поддержать в споре США и Европы

Как отмечает газета, британский премьер Кир Стармер указал на то, что не намерен выбирать какую-либо сторону

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Члены правительства Великобритании не пришли к единому мнению, в чью сторону им склоняться в нынешнем споре США и Европы. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Издание приводит слова советника премьер-министра Великобритании по бизнесу Варума Чандры и бывшего посла Соединенного Королевства в США Питера Мандельсона, которые полагают, что в приоритете должны быть отношения с Соединенными Штатами. "Мы действительно думаем, что сможем справиться без военных расходов США? <…> Какая альтернатива? Кричать ему [президенту США Дональду Трампу] с другой стороны улицы в мегафон?" - задался вопросами Мандельсон.

Как пишет Financial Times, сам британский премьер Кир Стармер указал на то, что не намерен выбирать какую-либо сторону. При этом, как говорится в статье, он считает нужным продолжать вести переговоры с Трампом и постараться сдерживать публичные препирательства, несмотря на растущее давление со стороны британской оппозиции.

Издание сообщает, что британский премьер до сих пор не принял решения по поводу поездки на сессию Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, где 21 января у него могла бы пройти встреча с Трампом. Одновременно FT отмечает, что глава британского правительства открыт к идее встречи в многостороннем формате с участием других лидеров Группы семи. "Ехать на частную встречу в Альпах и сидеть там в разгар хаоса - плохое использование его времени. Было бы иначе, если бы там состоялась официальная многосторонняя встреча", - приводит газета слова неназванного представителя правящей Лейбористской партии.

20 января Трамп назвал решение Лондона передать остров Диего-Гарсия Маврикию актом "огромной глупости" и "абсолютной слабости". На это официальный представитель Стармера ответил, что Соединенное Королевство не пойдет на компромиссы в вопросах своей национальной безопасности. Однако, как замечает издание, эта "атака ошеломила британских чиновников".

Ранее Трамп в Truth Social сообщил, что Соединенные Штаты начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. По оценке Британских торговых палат, в случае введения этих пошлин Великобритания будет ежегодно терять от £6 до £15 млрд (от $8 до $20 млрд).