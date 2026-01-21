Токаев посетит Давос 22 января для подписания устава "Совета мира" по Газе

АСТАНА, 21 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22 января совершит рабочий визит в Давос в Швейцарии, где примет участие в церемонии подписания устава "Совета мира" по управлению сектором Газа. Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Поездка планируется "по приглашению президента США Дональда Трампа".

Ранее помощник - пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай сообщал, что президента пригласили войти в состав "Совета мира", а Казахстан стать одной из стран-учредителей. Токаев направил ответное письмо и высказал согласие. Трамп планировал провести подписание устава в Давосе на полях Всемирного экономического форума.