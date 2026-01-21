AFP: Трамп вылетел в Цюрих после задержки из-за неисправности самолета

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Самолет с президентом США Дональдом Трампом на борту вылетел в Цюрих после приземления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По данным пресс-пула Белого дома, американский лидер пересел на самолет меньшего размера. Решение вернуться на авиабазу Эндрюс было принято после выявления неполадок в работе бортового электрооборудования.

Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.