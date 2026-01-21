Белый дом пообещал в годовщину инаугурации Трампа продолжить публиковать мемы

Также администрация американского президента сообщила, что "депортации продолжатся"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Официальный аккаунт Белого дома в X пообещал по случаю первой годовщины инаугурации президента США Дональда Трампа продолжать депортацию и выкладывать мемы.

"Победы продолжатся. Депортации продолжатся. Мемы продолжатся. Один год с нами", - говорится в сообщении. Оно сопровождается фотографией, на которой на фоне Белого дома размещен холст с надписью "Боже мой, неужели Белый дом реально это запостил?".

В течение первого года работы администрации Трампа официальные аккаунты Белого дома и различных министерств США комментировали актуальные события и реагировали на критику оппозиции при помощи мемов. Белый дом во время временной приостановки финансирования федерального правительства (шатдауна) публиковал видео с лидером демократов в Палате представителей Конгресса США Хакимом Джеффрисом, с каждым днем увеличивая размер наложенного на него мексиканского сомбреро. Министерство внутренней безопасности США в середине января также предлагало левым активистам принять "таблетки от шизы" при помощи мема с пингвином-официантом, держащим медикаменты на тарелке.

Трамп принял присягу в качестве 47-го президента США 20 января 2025 года.