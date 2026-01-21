ЦИК Гагаузии заявил о невозможности проведения выборов парламента автономии

Поводом для этого стало решение Высшей судебной палаты Молдавии прекратить полномочия некоторых членов Центральной избирательной комиссии автономии

КИШИНЕВ, 21 января. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Гагаузии выступила с заявлением, что запланированные на 22 марта выборы Народного собрания (парламента) автономии невозможны из-за решения Высшей судебной палаты Молдавии прекратить полномочия некоторых ее членов.

"Центральная избирательная комиссия Гагаузии информирует, что проведение выборов депутатов Народного собрания Гагаузии, назначенных на 22 марта 2026 года, в настоящее время является невозможным", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ЦИК в соцсети. В нем отмечено, что основанием для этого послужило решение Высшей судебной палаты Молдавии по ходатайству территориального офиса Госканцелярии в Комрате, касающееся формирования состава избирательного органа Гагаузии. В соответствии с этим вердиктом полномочия четырех из девяти членов ЦИК были приостановлены.

"Приостановление указанных актов действует до рассмотрения дела по существу. В условиях отсутствия легитимного и действующего состава избирательного органа осуществление избирательного процесса не представляется возможным", - подчеркивается в публикации.

Народное собрание Гагаузии приняло 16 декабря 2025 года постановление о возобновлении работы ЦИК, которая займется подготовкой к выборам в законодательный орган. В августе 2025 года принятие решения о дате очередных выборов нового состава было отложено до прояснения юридических вопросов. Как рассказал ТАСС первый заместитель главы региона Илья Узун, тогда власти Молдавии попытались повлиять на проведение выборов в Гагаузии, упразднив Апелляционную палату Комрата, которая их утверждает, а также попытались переподчинить ЦИК Гагаузии Кишиневу. На период споров парламент Гагаузии распустил ЦИК автономии. Как говорится в сообщении, депутаты доукомплектовали ЦИК, который состоит из девяти членов, а также приняли другие решения для организации выборов.