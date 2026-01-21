WSJ: США направили истребители F-15E на Ближний Восток

Истребитель F-15E © AP Photo/ Musadeq Sadeq

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Военное министерство США начало развертывание истребителей на Ближнем Востоке. Президент Дональд Трамп наращивает силы в регионе, так как все еще рассматривает вариант нанесения удара по Ирану, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их информации, истребители F-15E приземлились в воскресенье в Иордании. Американские официальные лица, слова которых приводит издание, также отметили, что в регион будут доставлены дополнительные системы ПВО, в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot и Thaad, якобы необходимые для отражения возможных ответных ударов со стороны Ирана.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.