Baidoa Online: радикальные исламисты захватили остров на юге Сомали

По данным информационного портала, остров, расположенный в Индийском океане недалеко от города Кисмайо, перешел под контроль боевиков после мощного штурма

Редакция сайта ТАСС

НАЙРОБИ, 21 января. /ТАСС/. Исламистская группировка "Аш-Шабаб" захватила остров Кудха в штате Джубаленд на юге Сомали. Об этом сообщил информационный портал Baidoa Online.

По данным интернет-издания, остров, расположенный в Индийском океане недалеко от города Кисмайо, перешел под контроль боевиков после мощного штурма. О погибших и пострадавших на данный момент не сообщается.

Кудха находится недалеко от морской границы Сомали с Кенией, что делает его частью стратегически важной прибрежной зоны. Ранее он неоднократно переходил под контроль то "Аш-Шабаб", то сил штата Джубаленд.

"Захват подчеркивает сохраняющуюся способность группировки проводить скоординированные операции в стратегически важных прибрежных районах, несмотря на продолжающиеся контртеррористические усилия сомалийских и союзных сил", - заметил портал.

Связанная с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ) группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. Ее численность достигает 18 тыс. боевиков. Террористы в последние годы были вытеснены из крупных городов, но по-прежнему контролируют некоторые сельские районы, регулярно организуют атаки и сумели отвоевать часть ранее освобожденных территорий. Борьбу с исламистами ведут войска Сомали, которым помогают местные ополченцы и миротворческие силы Африканского союза, а также военные из ряда других стран.