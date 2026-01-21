Литва в 2025 году не выдала или не продлила ВНЖ 1 414 белорусам и 69 россиянам

Еще 13 гражданам РФ аннулировали вид на жительство

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 21 января. /ТАСС/. Власти Литвы в 2025 году после первого обращения не выдали либо не продлили действующий временный вид на жительство (ВНЖ) 1 483 гражданам России и Белоруссии. Об этом сообщил департамент миграции балтийской республики.

"В прошлом году в выдаче ВНЖ было отказано 391 гражданину Белоруссии из числа впервые обратившихся с такой просьбой. Еще 1 023 белоруса не смогли продлить данный документ", - говорится в сообщении. В 2024 году таких случаев было 232 и 179.

Не смогли получить литовский ВНЖ 14 россиян, еще 28 отказано в его продлении, ВНЖ 13 человек были аннулированы (в 2024 году - 35, 36 и 24 случая соответственно).

Департамент миграции привел также данные о гражданах Белоруссии (1 634) и России (87), которые якобы угрожают интересам национальной безопасности Литвы.