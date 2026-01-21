Сийярто заявил, что МИД Украины вызвал венгерского посла

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии сообщил, что, несмотря на давление, правительство страны не будет участвовать в предоставлении Украине $800 млрд в течение следующих 10 лет из средств ЕС

БУДАПЕШТ, 21 января. /ТАСС/. Венгрия считает, что Украина грубо вмешивается в ее внутренние дала и пытается оказать на нее давление в связи с отказом венгерского правительства предоставлять финансовую помощь украинским властям. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя вызов венгерского посла в Киеве в украинский МИД и ограничения на поездки венгерских официальных лиц в Закарпатье.

"Украинцы сейчас продолжают давить на Венгрию. Они вызвали нашего посла в Киеве, чтобы выразить протест по поводу сбора подписей под национальной петицией [в Венгрии] против отправки $800 млрд на Украину", - сказал министр в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

"Мы считаем это крайне грубым вмешательством во внутренние дела Венгрии. У нас есть право самостоятельно решать, на что должны быть потрачены деньги венгерского народа. Мы не согласны отправлять деньги венгерского народа на Украину. Деньги венгерского народа должны находиться в Венгрии, они должны быть использованы для развития страны, в том числе на поддержку венгерских семей", - отметил Сийярто.

"Украинцы также заявили, что ограничат поездки венгерских правительственных чиновников в Закарпатье. Это еще один шаг украинцев, который противоречит европейским ценностям и правилам, еще один антивенгерский шаг, потому что они, очевидно, хотят ограничить контакты между венгерским правительством и венгерской национальной общиной в Закарпатье, что полностью противоречит всем европейским правилам и ценностям", - подчеркнул глава МИД.

Он подтвердил, что, несмотря на давление, венгерское правительство не будет участвовать в предоставлении Украине $800 млрд в течение следующих 10 лет из средств Евросоюза. "Мы не поддержим отправку ни единого форинта из средств венгерского народа на Украину", - заявил Сийярто. Он отметил, что Венгрия проведет сбор подписей под петицией против финансирования Украины со стороны ЕС.