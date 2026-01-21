Белый дом рассчитывает на расширение экономических связей с Гвинеей

Старший советник американского лидера по делам Африки и арабских стран Массад Булос поздравил президента Мамади Думбую и народ Гвинеи с недавней инаугурацией

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на расширение экономического сотрудничества с Гвинеей после победы на президентских выборах пришедшего к власти в результате госпереворота в 2021 году Мамади Думбуи. Об этом заявил старший советник американского лидера по делам Африки и арабских стран Массад Булос.

"Поздравляем президента Мамади Думбую и народ Гвинеи с недавней инаугурацией. США подтверждают свою приверженность тесному сотрудничеству с Гвинеей и рассчитывают на укрепление двустороннего партнерства и расширение экономического сотрудничества, которое принесет ощутимую выгоду обеим нашим странам", - написал Булос в X.

Инаугурация Думбуи состоялась 17 января в столице Гвинеи Конакри. Он победил на состоявшихся 28 декабря выборах главы государства, набрав 86,72% голосов избирателей.

Думбуя пришел к власти в сентябре 2021 года в результате государственного переворота, свергшего президента республики Альфу Конде. Президентским выборам предшествовало принятие на общенациональном референдуме новой конституции. Ожидается, что в ближайшее время в Гвинее состоятся парламентские выборы, которые завершат возвращение страны к гражданской форме правления.