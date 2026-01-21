Фидан примет участие от Турции в "Совете мира" по Газе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан © Сергей Фадеичев/ ТАСС

СТАМБУЛ, 21 января. /ТАСС/. Турцию в создаваемом по инициативе США "Совете мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа будет представлять глава МИД Хакан Фидан. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Хакан Фидан от имени Турции примет участие в "Совете мира" по Газе", - приводит слова президента телеканал TRT Haber.

Приглашения войти в состав "Совета мира" по Газе были направлены многим иностранным лидерам, в том числе президенту РФ Владимиру Путину. Президент США Дональд Трамп намерен быть председателем этого международного органа, который, в соответствии с договоренностями между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, должен взять на себя управление сектором Газа. По сведениям агентства Bloomberg, президент США планирует утвердить полномочия и устав совета на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января.