Депутат Сафонов: Молдавия при выходе из СНГ демонтирует переговоры с Приднестровьем

По мнению председателя комиссии по внешней политике и международным связям парламента непризнанной республики, Кишинев будет наращивать давление на Приднестровье, пытаясь полностью заблокировать экспорт местных предприятий, в том числе и в Россию

КИШИНЕВ, 21 января. /ТАСС/. Власти Молдавии, взяв курс на выход из СНГ, попытаются разрушить и переговорный процесс по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Об этом заявил председатель комиссии по внешней политике и международным связям парламента непризнанного Приднестровья Андрей Сафонов.

"В очередной раз подтверждено намерение администрации [президента] Майи Санду уйти из СНГ, заодно разорвав связь Молдовы с Россией. Приднестровская Молдавская Республика выступает последовательно за переговоры с Кишиневом об урегулировании многолетнего конфликта, но в то же время не отказывается от избранного народом ориентира - работы с Москвой и СНГ в целом", - сказал Сафонов в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Кишинев же, по его словам, "по указке евроглобалистов хочет торпедировать переговорный процесс по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два". "То, что делается за последнее время, играет на руку тем, кто является поджигателями ситуации, и они однозначно попытаются полностью демонтировать переговорный формат. Вот это самое опасное", - считает депутат.

По его мнению, власти Молдавии будут наращивать давление на Приднестровье, пытаясь полностью заблокировать экспорт местных предприятий, в том числе и в Россию. "Я бы спрогнозировал и усиление давления на тех приднестровцев, которые обладают российским гражданством. Так как евроглобалисты поставят вопрос о том, чтобы граждане РФ, живущие в Приднестровье, получали визы для въезда в Молдавию", - отметил Сафонов.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая провозгласила курс на интеграцию в Евросоюз и отказалась участвовать в саммитах Содружества. В феврале 2023 года правительство республики объявило о планах денонсации свыше 120 из 282 соглашений, заключенных в рамках СНГ. При этом глава молдавского МИД Михай Попшой заявлял, что Кишинев не намерен денонсировать важные и полезные для страны договоренности в рамках СНГ. Однако 19 января Попшой заявил, что правительство намерено предложить парламенту денонсировать ключевые соглашения о вхождении в СНГ. Если депутаты и президент одобрят это решение, после завершения технических этапов Молдавия больше не будет частью Содружества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник выразил сожаление в связи с намерением Молдавии выйти из СНГ, этот формат за годы работы подтвердил свою полезность.