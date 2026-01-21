Представители США планируют встретиться с украинской делегацией вечером 21 января

Встреча пройдет в Швейцарии, уточнил спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Представители США планируют в среду вечером провести встречу с украинской делегацией в Швейцарии, где проходит Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.

"Мы планируем встретиться с ними сегодня вечером", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу CNBC.

Ранее Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провели переговоры со спецпредставителем президента РФ, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым в Доме США в Давосе. Он охарактеризовал переговоры как "очень позитивные". Как передавал корреспондент ТАСС, встреча продолжалась более двух часов за закрытыми дверями.

Как заявлял секретарь Совета безопасности секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, в украинскую делегацию в Давосе входит он сам, глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия и глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).