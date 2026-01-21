Норвегия отказалась войти в "Совет мира" по Газе

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Норвегия не будет участвовать в работе создаваемого по инициативе президента США Дональда Трампа "Совета мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом Agence France-Presse заявил статс-секретарь канцелярии премьер-министра Норвегии Кристоффер Тонер.

"Норвегия не присоединится к предложенным мерам по созданию "Совета мира" и не будет участвовать в церемонии подписания в [швейцарском] Давосе", - сообщил Тонер.

По словам чиновника, Норвегия продолжит сотрудничать с другими партнерами, но считает, что предложения об урегулировании должны быть сформулированы "в рамках существующих структур, таких как ООН". При этом Тонер подчеркнул, что в Осло "разделяют цели президента Трампа по установлению прочного мира на Украине, в Газе и других ситуациях".

Отношения Осло и Вашингтона ухудшились после того, как Трамп направил премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре письмо, в котором заявил, что "больше не чувствует себя обязанным думать исключительно о мире", поскольку не получил Нобелевскую премию мира. В отказе присудить ему награду Трамп обвинил Осло. Стёре в ответ на письмо Трампа указывал на отсутствие у властей скандинавской страны возможности как-либо влиять на решения Нобелевского комитета.

Приглашения войти в состав "Совета мира" по Газе были направлены многим иностранным лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что это предложение изучается.

Трамп намерен быть председателем этого международного органа, который в соответствии с договоренностями между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, должен взять на себя управление сектором Газа. По сведениям агентства Bloomberg, президент США планирует утвердить полномочия и устав совета на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января.