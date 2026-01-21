Уиткофф: США не ведут переговоры с Ираном

Спецпредставитель американского президента отметил, что сделка с Тегераном должна состояться, поскольку в противном случае для всего мира "настанут не лучшие дни"

Редакция сайта ТАСС

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф © Kevin Dietsch/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не ведут переговоры с Ираном, однако контакты между сторонами были. Об этом заявил спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.

"Сейчас мы не ведем с ними переговоры, но контакты были", - отметил он в интервью телеканалу CNBC.

Уиткофф сказал, что, с его точки зрения, сделка с Ираном должна состояться, поскольку в противном случае для всего мира "настанут не лучшие дни". "Будем надеяться, что консенсус будет достигнут", - резюмировал он.