Глава МИД Испании выступил за создание "коалиции желающих" для защиты ЕС

Хосе Мануэль Альбарес также заявил, что Европе нужна своя армия

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес © Jessica Lee/ Pool Photo via AP

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес выступил за создание европейской армии и "коалиции желающих" для защиты Евросоюза.

"Нам нужна европейская армия. На этом пути есть промежуточные шаги, которые мы можем легко осуществить: во-первых, нам нужно интегрировать наши оборонные предприятия. И во-вторых, нам нужно сформировать "коалицию желающих". Если мы готовы сделать это для Украины, мы должны быть готовы таким же образом защитить и ЕС", - сказал он в интервью журналу Der Spiegel.

Ранее еврокомиссар Андрюс Кубилюс предложил ЕС сформировать 100-тысячную армию взамен американских военных и создать орган, который отвечал бы за решение вопросов в сфере безопасности.