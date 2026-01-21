ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
Столкновение поездов в Испании
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Глава МИД Испании выступил за создание "коалиции желающих" для защиты ЕС

Хосе Мануэль Альбарес также заявил, что Европе нужна своя армия
Редакция сайта ТАСС
11:07

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес

© Jessica Lee/ Pool Photo via AP

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес выступил за создание европейской армии и "коалиции желающих" для защиты Евросоюза.

"Нам нужна европейская армия. На этом пути есть промежуточные шаги, которые мы можем легко осуществить: во-первых, нам нужно интегрировать наши оборонные предприятия. И во-вторых, нам нужно сформировать "коалицию желающих". Если мы готовы сделать это для Украины, мы должны быть готовы таким же образом защитить и ЕС", - сказал он в интервью журналу Der Spiegel.

Ранее еврокомиссар Андрюс Кубилюс предложил ЕС сформировать 100-тысячную армию взамен американских военных и создать орган, который отвечал бы за решение вопросов в сфере безопасности. 

Испания