Глава МИД Испании выступил за создание "коалиции желающих" для защиты ЕС
Редакция сайта ТАСС
11:07
БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес выступил за создание европейской армии и "коалиции желающих" для защиты Евросоюза.
"Нам нужна европейская армия. На этом пути есть промежуточные шаги, которые мы можем легко осуществить: во-первых, нам нужно интегрировать наши оборонные предприятия. И во-вторых, нам нужно сформировать "коалицию желающих". Если мы готовы сделать это для Украины, мы должны быть готовы таким же образом защитить и ЕС", - сказал он в интервью журналу Der Spiegel.
Ранее еврокомиссар Андрюс Кубилюс предложил ЕС сформировать 100-тысячную армию взамен американских военных и создать орган, который отвечал бы за решение вопросов в сфере безопасности.