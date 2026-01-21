Kurier: Австрия получила приглашение в "Совет мира"

По данным газеты, австрийская сторона пока не ответила на полученное письмо и "тщательно обдумает" поступившее предложение

ВЕНА, 21 января. /ТАСС/. Австрия получила приглашение президента США Дональда Трампа стать участником "Совета мира", который должен взять на себя внешнее управление в секторе Газа на переходный период. Об этом сообщила газета Kurier со ссылкой на источники в Ведомстве федерального канцлера.

По информации издания, австрийская сторона пока не ответила на полученное письмо и "тщательно обдумает" поступившее предложение.

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС 9 октября 2025 года при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Трамп ранее заявлял, что возглавит "Совет мира". Глава вашингтонской администрации в ноябре сообщил, что данная структура будет включать лидеров "очень важных и очень уважаемых государств".

Приглашения войти в состав "Совета мира" были направлены многим иностранным лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что это предложение изучается.