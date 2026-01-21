В Испании заявили о наблюдении за проходом российских судов и кораблей

МАДРИД, 21 января. /ТАСС/. ВМФ Испании отслеживал прохождение российских судов и кораблей в водах, представляющих национальный интерес. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВС королевства.

По его версии, корабль Audaz, дислоцированный в море Альборан и Гибралтарском проливе с декабря 2025 года, "вел наблюдение за российским эсминцем "Североморск" во время его перехода в Восточное Средиземноморье". "Впоследствии [испанский] корабль осуществлял наблюдение и отслеживал еще один караван под российским флагом, состоящий из корвета "Бойкий" и <...> судна "Генерал Скобелев", во время перехода в сторону Атлантики", - говорится в заявлении.

"Несколько дней спустя эти суда под российским флагом были замечены около побережья Галисии, и с тех пор за ними следило патрульное судно Centinela, которое наблюдало за караваном до его вхождения во французские воды", - утверждают в штабе.