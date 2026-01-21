Punchbowl: Рубио выступит в Сенате США на слушаниях по операции в Венесуэле

По информации портала, американский госсекретарь выступит в комитете 28 января

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Американский госсекретарь Марко Рубио выступит на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, которые будут посвящены операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает портал Punchbowl.

По его данным, дипломат выступит в комитете 28 января. Портал отмечает, что в ходе слушаний могут также обсуждаться Украина, Газа, Иран и КНР.

Президент США Дональд Трамп 3 января заявил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп заявляет, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.