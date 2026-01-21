Депутат Рады Гончаренко: СБУ утверждает, что на Коломойского готовится покушение

Украинский олигарх находится под стражей с 2023 года, когда его задержали и предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем

Игорь Коломойский © Maxym Marusenko/ NurPhoto via Reuters Connect

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что на находящегося под стражей украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) готовится покушение. Соответствующее письмо СБУ опубликовал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Получена информация от оперативного подразделения, что в настоящее время неустановленными лицами планируется реализовать шаги по покушению на жизнь и здоровье Коломойского И. В. во время его перевозки в зал заседаний", - говорится в тексте письма СБУ.

Ранее Гончаренко направил в СБУ запрос о том, почему не была обеспечена транспортировка Коломойского на заседание Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам коррупции. При этом Гончаренко отметил, что утром Коломойского, несмотря на информацию о покушении, возили на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Коломойский находится под стражей со 2 сентября 2023 года, когда его задержали и предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Затем ему и еще пяти лицам, связанным с Приватбанком, крупнейшим акционером которого был Коломойский, предъявили обвинение в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше $249 млн. Позднее бизнесмену предъявили третье обвинение - в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах. Следствие считает, что с 2013 по 2014 год Коломойский с помощью сотрудников банка незаконно завладел активами на $700 млн.