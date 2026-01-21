Трамп прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Из-за неполадок в работе электрооборудования американский лидер после вылета был вынужден вернуться на военную базу Эндрюс под Вашингтоном и сменить самолет

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщили ТАСС в международном аэропорту Цюриха, где приземлился самолет американского президента.

"Самолет президента США прибыл", - сказал собеседник агентства, воздержавшись от дополнительных подробностей.

Как ранее сообщил пресс-пул Белого дома, из-за неполадок в работе электрооборудования Трамп после вылета в Швейцарию был вынужден вернуться на военную базу Эндрюс под Вашингтоном и сменить самолет.

При этом во время перелета самолет Трампа не входил в воздушное пространство, контролируемое диспетчерами Гренландии, и пролетел гораздо южнее. По данным источника ТАСС в авиадиспетчерских кругах Евросоюза, над севером Атлантического океана борт находился в зоне ответственности канадских диспетчеров, а затем был передан на контроль британским диспетчерам, отвечающим за трафик над северо-восточной частью Атлантики.