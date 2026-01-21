Reuters: переговоры Трампа и Мерца на форуме в Давосе вряд ли состоятся

По данным агентства, встречу могут отменить из-за позднего прибытия президента США

Президент США Дональд Трамп © Chip Somodevilla/ Getty Images

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Переговоры президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в среду на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе могут не состояться. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его информации, встречу могут отменить из-за позднего прибытия президента США.

Ранее Мерц заявлял, что планирует встретиться с Трампом 21 января на ВЭФ в Давосе в связи с угрозами президента США ввести новые пошлины против ряда стран, включая ФРГ.

21 января министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Трамп прибудет в Давос с опозданием примерно на три часа. Ранее самолет с американским лидером на борту вылетел в Цюрих после приземления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном из-за неполадок. По данным пресс-пула Белого дома, Трамп пересел на самолет меньшего размера. Решение вернуться на авиабазу Эндрюс было принято после выявления неполадок в работе бортового электрооборудования. Самолет с американским лидером уже прибыл в Цюрих.