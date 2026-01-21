Глава МИД: Белоруссия рассчитывает на потепление отношений с ЕС

В первую очередь республика ожидает восстановление взаимодействия с Польшей, отметил Максим Рыженков

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 21 января. /ТАСС/. Белоруссия ожидает улучшения отношений с европейскими соседями, в первую очередь с Польшей. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в интервью агентству БелТА.

"Разумеется. Если честно, больше всего я рассчитываю, что быстрее всего взаимодействие восстановится с Польшей", - ответил он на вопрос, стоит ли Белоруссии ожидать потепления отношений с европейскими соседями.

По мнению Рыженкова, Польша видит себя реальным региональным лидером и делает все, чтобы этого достичь - проводит прагматичную политику, в которой не может допустить белых пятен. "Путь с нашими беглыми [оппозицией] - это путь в никуда. Думаю, они [польские власти] это поймут, подведут черту под этой историей и начнут выстраивать сотрудничество в интересах народов по обе стороны границы, возвращаться к торгово-экономическому и межчеловеческому взаимодействию с Беларусью", - сказал глава МИД.

Вместе с тем, Литва - страна, в которой политики, к сожалению, не думают и не собираются думать о своем народе, считает министр. Он назвал правительство в Вильнюсе непредсказуемым. "Они обязаны своими постами не литовскому народу, а брюссельскому или вашингтонскому обкомам. И будут делать все, что им оттуда скажут. Этим они непредсказуемы. Сложно работать с партнером, который просыпается с головной болью, а засыпает - с зубной, от чего у него меняется настроение. И когда откроется окно возможностей для возобновления сотрудничества, надо будет несколько раз подумать, насколько открывать это окно и надо ли вообще его открывать", - отметил руководитель внешнеполитического ведомства.