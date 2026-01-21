Белый дом ожидает визита Родригес в США

Сроки пока не намечены

Редакция сайта ТАСС

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес (в центре) © Jesus Vargas/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Белый дом ожидает, что уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес посетит США, однако сроки ее визита пока не намечены. Об этом представитель американской администрации высокого ранга заявил пресс-пулу, сопровождающему президента США Дональда Трампа в поездке в Давос.

"Белый дом ожидает визита <...> Родригес в какой-то момент, но ничего еще не запланировано", - отмечается в сообщении пула со ссылкой на упомянутого представителя.