Белый дом ожидает визита Родригес в США
Редакция сайта ТАСС
12:37
обновлено 12:48
ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Белый дом ожидает, что уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес посетит США, однако сроки ее визита пока не намечены. Об этом представитель американской администрации высокого ранга заявил пресс-пулу, сопровождающему президента США Дональда Трампа в поездке в Давос.
"Белый дом ожидает визита <...> Родригес в какой-то момент, но ничего еще не запланировано", - отмечается в сообщении пула со ссылкой на упомянутого представителя.