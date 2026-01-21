Трамп проведет в Давосе порядка пяти встреч с лидерами Европы

Беседы президента США с европейскими представителями будут двусторонними, сообщили в американской администрации

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в Давосе проведет порядка пяти двусторонних встреч с руководителями европейских государств. Об этом представитель вашингтонской администрации высокого ранга заявил пресс-пулу, сопровождающему американского лидера в поездке в Швейцарию.

"У Трампа будет около пяти двусторонних встреч с европейскими лидерами во время его пребывания в Давосе", - отмечается в сообщении пула со ссылкой на упомянутого представителя.