Суд Бангладеш обвинил экс-премьера Шейх Хасину в подстрекательстве к мятежу

Судебные слушания по рассмотрению обвинения назначили на 9 февраля

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 января. /ТАСС/. Специальный суд Дакки обвинил бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасину в подстрекательстве к мятежу и назначил судебные слушания по рассмотрению обвинения на 9 февраля.

По информации агентства Press Trust of India, аналогичные обвинения выдвинуты также против 286 сторонников Шейх Хасины в Бангладеш и за рубежом, которые в декабре 2024 года участвовали в онлайн-встрече с находящейся в Индии свергнутой главой правительства. По утверждению суда, в ходе встречи участники обсуждали планы по развязыванию в Бангладеш гражданской войны с целью возвращения Шейх Хасины на пост премьер-министра. Инстанция выдала ордера на арест политика и 259 обвиняемых, которые находятся на свободе.

17 ноября Международный трибунал по уголовным делам Бангладеш заочно приговорил Шейх Хасину к смертной казни за преступления против человечности при подавлении массовых беспорядков 2024 года. Смертный приговор также был объявлен экс-главе МВД Бангладеш Асадуззаману Хану Камалю.

После оглашения приговора бывший премьер неоднократно в интервью в СМИ заявляла, что она не отдавала приказа убивать участников беспорядков, и утверждает, что эти указания исходили от Мухаммада Юнуса, который возглавил временное правительство после ее отставки.

В июле 2024 года Бангладеш охватили антиправительственные протесты, активное участие в них принимали студенты, недовольные высоким уровнем безработицы и отсутствием экономических перспектив. В результате беспорядков и стычек протестующих с полицией погибли около 1,4 тыс. человек. 5 августа 2024 года Шейх Хасина улетела в Индию. Всеобщие парламентские выборы Бангладеш запланированы на февраль 2026 года.