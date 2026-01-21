Президент Австрии назвал США "бывшими друзьями"

Александер Ван дер Беллен отметил, что американская интервенция в Венесуэлу "нарушила международное право".

ВЕНА, 21 января. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал США "бывшими друзьями", осудив их действия в отношении Гренландии и Венесуэлы.

По словам главы альпийской республики, которые приводит телеканал OE24, американская интервенция в Венесуэлу "нарушила международное право". Он также выразил критику в адрес государства, которое "когда-то было другом (имеются в виду США - прим. ТАСС), предпринимающего вопиющие попытки захватить Гренландию - территорию, которая является частью Дании, близкого союзника и надежного участника НАТО и ЕС".

Подобные оценки президент Австрии привел в ходе традиционной речи на приеме по случаю начала нового года для дипломатов, аккредитованных в Вене, уточняет OE24.