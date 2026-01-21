На Украине предупредили о возможной блокировке дороги к КПП польскими фермерами

Они планируют начать забастовку 23 января

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Польские фермеры планируют устроить акцию протеста у пункта пропуска "Долгобычев - Угринов" на границе с Украиной и заблокировать дорогу, ведущую к украинскому КПП. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

"По информации польской стороны, 23 января польские фермеры планируют начать забастовку перед пунктом пропуска "Долгобычев - Угринов". Ожидается, что блокировка автодороги, ведущей в пункт пропуска со смежной стороны, будет продолжаться с 11:00 до 15:30 по польскому времени", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В целом сельхозпроизводители Польши анонсируют проведение акции протеста 23 января в течение всего дня.

Как сообщает польская газета Tygodnik Zamojski со ссылкой на организаторов акции, среди ее причин - протест против импорта сельскохозяйственной продукции с Украины, а также против соглашения Еврокомиссии (ЕК) с MERCOSUR (общим рынком стран Южной Америки) о свободной торговле.

Газета обратила внимание на то, что фермеры выйдут с акцией протеста, но полной блокировки перехода, как было в 2024 году, не будет.