МИД Белоруссии: Запад стремится поставить во главе системы ООН своих людей

Глава министерства Максим Рыженков отметил, что другой такой универсальной организации, объединяющей все страны мира, нет, поэтому нужно делать все, чтобы поддержать ее дальнейшее существование

МИНСК, 21 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что западные страны стремятся поставить во главе управления системой ООН своих людей и через них проводить свою политику.

По его словам, другой такой универсальной организации, объединяющей все страны мира, нет, поэтому нужно делать все, чтобы поддержать дальнейшее существование ООН. За ее критикой зачастую скрывается не столько стремление "разогнать" ее, сколько разочарование неучастием ООН в решении тех или иных проблем, пояснил глава МИД.

"ООН должна быть структурой для всех, а не для определенных политических игроков, принципы организации должны быть обязательны для выполнения всеми, - сказал министр в интервью агентству БелТА. - Если страны коллективного Запада призывают к выполнению принципов ООН, то они должны быть готовы и сами выполнять их, чего не происходит. А что происходит? Стремление поставить во главе управления системой ООН или ее основных департаментов своих людей и через них проводить свою политику. Этого, несомненно, нужно избегать, если мы хотим сохранить ООН в качестве единого механизма решения споров и нахождения консенсуса, как это было до развала СССР. Тогда ООН была в эпицентре решения всех конфликтов, сегодня - на обочине".

Как отметил Рыженков, государства, которым небезразлична судьба организации, высказывают свою критику и призывают руководителей ООН к более объективной и справедливой оценке происходящих событий. Почти все международные организации выстроены на тех же принципах, что и ООН, - невмешательстве во внутренние дела, уважении суверенитета других стран, решении вопросов путем диалога, обратил внимание руководитель внешнеполитического ведомства. "Если ООН будет оставаться в плену тех стран, которые, манипулируя международной повесткой, через ООН решают свои национальные вопросы, то другие, альтернативные организации будут более эффективны в решении вопросов как минимум своего региона", - предупредил он.