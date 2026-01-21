ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
Столкновение поездов в Испании
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Трамп заявил об отличном сотрудничестве с Венесуэлой

Президент США утверждает, что в следующие шесть месяцев эта страна заработает больше денег, чем за последние 20 лет
Редакция сайта ТАСС
14:02

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал сотрудничество Вашингтона с Каракасом после вторжения США в Венесуэлу как отличное.

"У нас отличное сотрудничество. Когда атака была завершена, они сказали: "Давайте заключим сделку". Больше людей должны поступать так", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трамп утверждает, что "в следующие шесть месяцев Венесуэла заработает больше денег, чем за последние 20 лет". 

СШАВенесуэлаТрамп, Дональд