Трамп заявил об отличном сотрудничестве с Венесуэлой

Президент США утверждает, что в следующие шесть месяцев эта страна заработает больше денег, чем за последние 20 лет

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал сотрудничество Вашингтона с Каракасом после вторжения США в Венесуэлу как отличное.

"У нас отличное сотрудничество. Когда атака была завершена, они сказали: "Давайте заключим сделку". Больше людей должны поступать так", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трамп утверждает, что "в следующие шесть месяцев Венесуэла заработает больше денег, чем за последние 20 лет".