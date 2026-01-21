Трамп: США применили в Венесуэле доселе невиданное оружие

Зенитные ракеты не были запущены, заявил американский лидер

Президент США Дональд Трамп © Chip Somodevilla/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Американские войска при проведении операции в Венесуэле применили вооружения, о которых раньше никто не слышал. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Две недели назад они увидели вооружения, которые никто никогда не видел, - сказал американский лидер, имея в виду венесуэльцев. - Они не смогли выстрелить в нас ни разу. Они спрашивали, что случилось. Все было в беспорядке. Они говорили: "Мы их видим". Нажимали на курок и ничего не происходило". "Зенитные ракеты не были запущены. Была одна, она пролетела 30 футов (около 10 м - прим. ТАСС) и упала рядом с теми людьми, которые ее запустили, - добавил Трамп, имея в виду попытки венесуэльской стороны обороняться. - Они говорили: "Что за черт происходит?" Эти оборонные системы были произведены Россией и Китаем. Так что, думаю, они вернутся к чертежам".