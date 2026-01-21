ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
Столкновение поездов в Испании
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреСитуация вокруг Гренландии

Трамп хочет немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии

Президент США заявил, что эти действия не будут угрозой для НАТО
Редакция сайта ТАСС
14:07
обновлено 14:21

Президент США Дональд Трамп

© Chip Somodevilla/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Вашингтон намерен немедленно начать переговоры о покупке Гренландии для расширения территории Соединенных Штатов и укрепления безопасности Запада. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Читайте также

Новое оружие США, Гренландия и неверные решения Европы. Заявления Трампа

"Я добиваюсь немедленных переговоров, чтобы еще раз обсудить приобретение Гренландии Соединенными Штатами, точно так же, как мы приобретали многие другие территории на протяжении нашей истории, как и многие европейские страны. Но это не будет угрозой для НАТО. Это значительно повысит безопасность всего альянса", - сказал Трамп.

Президент считает, что Соединенные Штаты сталкиваются с крайне несправедливым отношением внутри НАТО. По его словам, приобретение острова станет логичным шагом, который пойдет на пользу не только США, но и укрепит позиции всего Североатлантического альянса в стратегически важном регионе. 

СШАДанияТрамп, Дональд