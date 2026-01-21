Трамп заявил, что США не должны заниматься Украиной

Это дело Европы, подчеркнул американский лидер

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не должен заниматься урегулированием украинского кризиса, это дело Европы. Такую позицию он изложил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Они не ценят то, что мы делаем. Я говорю о НАТО, я говорю о Европе. Они должны заниматься Украиной, а мы не должны. США очень далеко, нас разделяет большой прекрасный океан, мы не имеем к этому никакого отношения", - заявил Трамп, рассуждая о возможности урегулирования украинского кризиса.