Трамп: США добьется передачи Гренландии для размещения системы ПРО "Золотой купол"

Американский президент подчеркнул, что создание новой системы ПРО необходимо для обеспечения безопасности североамериканского континента

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Markus Schreiber

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Вашингтон намерен добиться передачи Гренландии от Дании для развертывания масштабной системы противоракетной обороны "Золотой купол". Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Все, что нам нужно от Дании для национальной и международной безопасности и для сдерживания наших очень энергичных и опасных потенциальных врагов, - это земля, на которой мы собираемся построить величайший "Золотой купол", когда-либо созданный. Мы строим "Золотой купол", который по самой своей природе будет защищать Канаду", - сказал Трамп.

Президент подчеркнул, что создание новой системы ПРО необходимо для обеспечения безопасности североамериканского континента. По его словам, размещение элементов обороны на острове позволит эффективно сдерживать внешние угрозы и защитить союзников Соединенных Штатов.