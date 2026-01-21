Трамп анонсировал встречу с Зеленским 21 января

Американский лидер подчеркнул, что Владимир Зеленский "хочет заключить соглашение" об урегулировании на Украине

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что позднее в среду, 21 января, проведет встречу с Владимиром Зеленским.

"Я взаимодействую с президентом [России Владимиром] Путиным, и он, я считаю, хочет заключить сделку", - сказал Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Американский лидер добавил, что Владимир Зеленский, по его мнению, также "хочет заключить соглашение" об урегулировании на Украине. "Я встречусь с ним сегодня", - добавил американский лидер.