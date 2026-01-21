Трамп: США запомнят, если им откажутся передавать Гренландию

По словам американского президента, Соединенные Штаты хотят "получить кусок льда ради защиты мира"

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты запомнят, если им откажутся передать Гренландию, являющуюся автономной территорией Дании. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы хотим получить кусок льда ради защиты мира, - сказал он, имея в виду Гренландию. - А они нам его не дают. Мы никогда ничего другого не просили, и мы могли бы сохранить за собой этот участок территории, и не сделали этого". "Так что у них есть выбор, - подчеркнул Трамп, говоря о Дании и других европейских государствах. - Вы можете сказать "да", и мы будем очень признательны. Или вы можете сказать "нет", и мы запомним".

"Сильная и защищенная Америка означает, что НАТО сильна и защищена, - добавил глава вашингтонской администрации. - Вот почему я каждый день работаю нам тем, чтобы наши вооруженные силы были очень мощными".