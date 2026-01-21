Трамп встретится в Давосе с Зеленским, Рютте, лидерами Польши, Египта и Бельгии

Двусторонние встречи с лидерами Бельгии, Египта и Польши пройдут в целиком закрытом для журналистов формате

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проведет в рамках поездки на Всемирный экономический форум в Давосе встречи с Владимиром Зеленским, генсеком НАТО Марком Рютте, а также лидерами Бельгии, Египта и Польши. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, входящая в состав делегации Трампа.

По свидетельству пресс-пула Белого дома, двусторонние встречи с лидерами Бельгии, Египта и Польши пройдут в целиком закрытом для журналистов формате. Ранее Трамп уже встретился в Давосе с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Встреча с Зеленским состоится в четверг, 22 января. Трамп сначала заявил, что эта встреча пройдет позднее в среду, 21 января, но впоследствии уточнил, отвечая на вопросы репортеров, что оговорился и имел в виду 22 января.