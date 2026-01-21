Трамп заявил, что урегулированием на Украине должна заниматься ООН, а не США
16:35
ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулированием украинского кризиса должна заниматься ООН, а не американская администрация.
"Я думал, что это будет одной из наиболее простых задач", - заявил Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, рассуждая о перспективах урегулирования на Украине. - Я хорош в этом. И, знаете, этим должна заниматься ООН. Я не должен этим заниматься, но это не важно. Это нужно сделать, чтобы спасти множество жизней", - добавил глава Белого дома.