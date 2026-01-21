Трамп заявил, что урегулированием на Украине должна заниматься ООН, а не США

Американский лидер считал, что это "будет одной из наиболее простых задач"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулированием украинского кризиса должна заниматься ООН, а не американская администрация.

"Я думал, что это будет одной из наиболее простых задач", - заявил Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, рассуждая о перспективах урегулирования на Украине. - Я хорош в этом. И, знаете, этим должна заниматься ООН. Я не должен этим заниматься, но это не важно. Это нужно сделать, чтобы спасти множество жизней", - добавил глава Белого дома.