Трамп не намерен применять ВС США для установления контроля над Гренландией

Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях на Всемирного экономического форума в Давосе

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность применения американских вооруженных сил для установления контроля над Гренландией.

"Мы посмотрим, что произойдет. Применение вооруженных сил не рассматривается", - заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях на Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я не думаю, что это будет необходимо, я, правда, так считаю", - добавил американский лидер.

Как объявил Трамп 17 января, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу с 1 февраля, уточнил Трамп. С 1 июня, подчеркнул он, ставка этих пошлин возрастет до 25%.

Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом хозяин Белого дома утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор об обороне Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство защищать остров от возможной агрессии.