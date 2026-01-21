В ДРК хотят признать недействительным соглашение с США по полезным ископаемым

Иск подан организацией "Коллектив адвокатов и защитников прав человека"

НАЙРОБИ, 21 января. /ТАСС/. Группа адвокатов в Демократической Республике Конго (ДРК) обратилась в Конституционный суд страны с требованием признать недействительным соглашение, передающее контроль США над природными ресурсами. Документ опубликован в X информационным порталом African News feed.

Иск подан организацией "Коллектив адвокатов и защитников прав человека". По ее мнению, соглашение крайне непрозрачно в отношении управления стратегическими полезными ископаемыми и подрывает суверенитет страны. Оно "никогда не было представлено на рассмотрение конголезцев, его содержание не было обнародовано, поэтому народ испытывает трудности с пониманием того, какие обязательства взяло на себя конголезское государство, чьим интересам соответствует сделка и к каким последствиям может привести реализация ее условий", подчеркнули адвокаты.

Все это, по мнению организации, является нарушением конституции и основанием для признания соглашения недействительным.

ДРК и США подписали соглашение по доступу американского бизнеса к конголезским сырьевым ресурсам 4 декабря 2025 года. Сделка открывает возможности по передаче американским компаниям контроля над добычей таких ресурсов, как медь, кобальт и литий.