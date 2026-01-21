DM: премьер Бельгии назвал Трампа "голодной гусеницей"

Время сладких речей прошло, заявил Барт Де Вевер

БРЮССЕЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сравнил президента США Дональда Трампа с "очень голодной гусеницей" на фоне слов американского лидера о Гренландии. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Говоря о том, что Трамп ведет себя не как союзник, премьер упомянул детскую иллюстрированную книгу американского писателя Эрика Карла "Очень голодная гусеница". В ней насекомое становится настолько жадным, что у него болит живот.

"Я считаю, что время сладких речей прошло. Наступает момент, когда сладкие речи и лесть контрпродуктивны. Это только побуждает их сделать еще один шаг вперед - это "Очень голодная гусеница", - приводит газета слова Вевера.

В своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января Трамп заявил, что США поступили "очень глупо", вернув Гренландию Дании после Второй мировой войны, и что его страна намерена добиться передачи Гренландии от Дании для развертывания масштабной системы противоракетной обороны "Золотой купол".