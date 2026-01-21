Конгрессмен Келли предложила запретить Трампу применять ВС для захвата Гренландии

Американский лидер не диктатор и не завоеватель, подчеркнула член Палаты представителей Конгресса США

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Робин Келли (демократ от штата Иллинойс) предложила поправку к оборонному бюджету страны, предусматривающую запрет на применение вооруженных сил и использование федеральных средств с целью приобретения Гренландии. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте законодателя.

Из него следует, что Келли "представила поправку к оборонному бюджету, которая не позволяет президенту [США] Дональду Трампу приобретать или атаковать Гренландию или Данию". При этом законодатель назвала абсурдной ситуацию, при которой "приходится не допускать того, чтобы главнокомандующий рисковал глобальной стабильностью и угрожал ближайшим союзникам". "Президент Трамп не диктатор и не завоеватель. Наши союзники должны знать, что демократы в Конгрессе пытаются сдержать его, и я призываю коллег из Республиканской партии прекратить преклонять колено перед тем, кто хочет стать диктатором", - заявила Келли.

Как следует из текста документа, законодатель предлагает запретить использование федеральных средств на применение ВС "на территории или против Гренландии или Королевства Дания". Кроме того, предлагается запретить использование бюджетных средств "для приобретения Гренландии" или для "выплаты компенсации гражданам или жителям" Гренландии или Дании.

Трамп 17 января объявил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу с 1 февраля, уточнил Трамп. С 1 июня, подчеркнул он, ставка этих пошлин возрастет до 25%.

Кроме того, американский лидер фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор об обороне Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство защищать остров от возможной агрессии.